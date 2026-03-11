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Trotz Umsatz-Meilenstein

-20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen

27.03.26 13:42 Uhr
CTS Eventim-Aktie bricht trotzdem ein: 2025 erstmals Konzern-Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro geknackt - Ausblick enttäuscht | finanzen.net

CTS Eventim ist im vergangenen Jahr weiter profitabel gewachsen und hat erstmals die 3-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle überschritten. Der Ausblick sät jedoch Zweifel.

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Wie der Ticketing-Anbieter mitteilte, legte der Konzernumsatz 2025 um 9,6 Prozent auf 3,079 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro, die entsprechende Marge lag bei 19,0 Prozent. Im Schlussquartal wuchs der Umsatz um 19,2 Prozent auf 930,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 12,2 Prozent auf 246,2 Millionen Euro, bei einer Marge von 26,4 Prozent.

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Das starke Schlussquartal spiegele insbesondere die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen sowie die erfolgreiche Durchführung zahlreicher Events aller Größenordnungen wider, so das MDAX-Unternehmen.

Der Hauptversammlung am 27. Mai soll die Ausschüttung von 138,2 Millionen Euro als Dividende vorgeschlagen werden. Das entspricht den Angaben zufolge wie gehabt 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,44 Euro je Aktie.

Im laufenden Jahr rechnet CTS Eventim bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.

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So reagiert die CTS Eventim-Aktie

Enttäuschende Jahresziele von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters am Freitag steil auf Talfahrt geschickt. Sie sacken zeitweise um 19,23 Prozent auf 51,45 Euro ab. Analysten rechnen nach der Prognose des Unternehmens für 2026 nun mit sinkenden Konsenserwartungen.

Dabei kam die Erlösentwicklung gut an, die im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 3 Milliarden Euro geknackt hatte. Umsatz und operatives Ergebnis im Schlussquartal seien stark ausgefallen und hätten die Erwartungen übertroffen, hatte Jefferies-Analyst Henrik Paganetty noch am selben Abend gelobt. Nachbörslich waren die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate noch bis auf 67,50 Euro geklettert.

Doch der Markt konzentrierte sich am Freitagmorgen letztlich auf die in Aussicht gestellten Ziele des MDAX-Unternehmens für 2026. Ein Börsianer sprach von einem "etwas enttäuschenden Ausblick" und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin.

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JPMorgan-Analystin Lara Simpson sieht mit Blick auf die Ziele Diskussionsbedarf. Sie monierte, dass das Management lediglich einen "Anstieg" des Konzernumsatzes und des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 in Aussicht gestellt hat. Zugleich müsse CTS jedoch mit einer strukturellen Ertragsveränderung fertig werden. Diese resultiere daraus, dass ein langfristiger Ticketvertrag ausgelaufen sei. Simpson erwartet daher alles in allem, dass die Konsensschätzung für das bereinigte Ebitda im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sinken wird.

Strategisch sieht sie den Fokus bereits auf dem Kapitalmarkttag im September in Mailand. Dort dürfte CTS weitere Details, etwa zur Gesamtstrategie und zum mittelfristigen Finanzplan, vorstellen.

Auch Bernstein-Analystin Annick Maas überzeugte der Ausblick von CTS nicht. Sie aktualisierte prompt ihr Bewertungsmodell und korrigierte ihre Schätzungen für 2026, weshalb sie auch ihr Kursziel auf allerdings 94 Euro kappte. Das Anlageurteil blieb jedoch auf "Outperform".

DOW JONES NEWSWIRES / (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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