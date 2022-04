GM-Aktie dennoch freundlich: General Motors erleidet Gewinnrückgang

In den drei Monaten bis Ende März ging der Überschuss gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp drei Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Detroit mitteilte.

Dank starker Nachfrage nach SUVs und Pick-up-Trucks gelang es General Motors (GM), den Umsatz um elf Prozent auf 36 Milliarden Dollar zu steigern. Höhere Kosten drückten das Nettoergebnis jedoch. Der Konzern rechnet jedoch mit einer Erholung bei der Chip-Versorgung und hob die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr etwas an. Die GM-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der NYSE zeitweise mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 38,09 US-Dollar, obwohl die Quartalszahlen die Umsatzerwartungen verfehlten.

/hbr/DP/he

DETROIT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com, Linda Parton / Shutterstock.com