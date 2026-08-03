Trotz Umsatzplus: Studio Babelsberg schreibt rote Zahlen
POTSDAM (dpa-AFX) - Das Studio Babelsberg hat im vergangenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben. "Der Gesamtumsatz des Konzerns erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 11,6 Millionen Euro auf 68,1 Millionen Euro", hieß es vom Unternehmen. Dennoch lag das Konzernergebnis bei einem Minus von 321.000 Euro.
"Nach einem verhaltenen Jahresauftakt entwickelte sich die Auslastung der Kernaktivitäten Studiovermietung, Produktionsdienstleistungen und Dekorationsbau insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2025 positiv", erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Die Produktion "Die Tribute von Panem" habe einen erheblichen Beitrag geleistet.
Im Jahr 2024 hatte der Gesamtumsatz bei 56,5 Millionen Euro gelegen. Im Jahr 2022 lag er noch deutlich höher, bei fast 109 Millionen Euro. Vor allem die Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern in den USA 2023 sowie die Nachwehen der Corona-Pandemie belasteten seither das Potsdamer Filmstudio Babelsberg.
Unterm Strich machte der Studio-Konzern 2024 einen Verlust von 87.000 Euro. Somit ist der Verlust im vergangenen Jahr sogar noch einmal gewachsen. 2022 hatte das Studio Babelsberg noch einen Gewinn von rund 2,8 Millionen Euro verzeichnet. Die Filmschmiede ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt./wpi/DP/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf Studio Babelsberg
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Studio Babelsberg
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Studio Babelsberg Aktie News
Studio Babelsberg Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Studio Babelsberg nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.06.09
|Studio Babelsberg Kursziel gesenkt
|SRC Research GmbH
|05.02.09
|Studio Babelsberg buy
|SRC Research GmbH
|05.12.08
|Studio Babelsberg buy
|SRC Research GmbH
|30.09.08
|Studio Babelsberg buy
|SRC Research GmbH
|14.05.08
|Studio Babelsberg buy
|SRC Research GmbH