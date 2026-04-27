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Trotz Umsatzrückgang

Befesa verdient zum Jahresstart mehr als im Vorjahr - Aktie im Blick

30.04.26 08:11 Uhr
Befesa-Aktie: Ergebniswachstum trotz schwieriger Rahmenbedingungen | finanzen.net

Der Industrierecycler Befesa hat zum Jahresstart trotz eines Umsatzrückgangs und erschwerter Rahmenbedingungen mehr verdient als noch im Vorjahr.

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Das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia rechnet sich nun auch für das Gesamtjahr einen Gewinnanstieg aus. So soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2026 um mindestens drei bis zu elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro anwachsen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dabei geht Befesa von einer Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium, steigenden Volumina in den USA und nur einem moderaten Anstieg der Zinkschmelzlöhne aus. Zudem dürfte im Jahresverlauf das Ertragswachstum an Dynamik gewinnen.

Das erste Quartal sei von Schwankungen geprägt gewesen, hieß es weiter. Befesa setzte wegen des schwächeren Aluminiumgeschäfts mit rund 285,2 Millionen Euro acht Prozent weniger um als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte aber zugleich von niedrigeren operativen Kosten, höheren Zinkpreisen und einer starken Entwicklung im US-Geschäft. Das operative Ergebnis stieg dadurch im Vergleich um vier Prozent auf 57,9 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um gut elf Prozent auf 20,7 Millionen Euro.

/tav/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Befesa

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