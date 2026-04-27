DAX24.025 -0,2%Est505.844 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 +1,7%Nas24.678 -0,8%Bitcoin64.869 -1,8%Euro1,1695 -0,2%Öl111,3 +2,8%Gold4.572 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Bayer BAY001 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Bed Bath & Beyond, Alphabet, BP, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Coca-Cola-Aktie steigt: Starker Jahresstart treibt Getränkekonzern an Coca-Cola-Aktie steigt: Starker Jahresstart treibt Getränkekonzern an
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trotz Unsicherheiten

Sherwin-Williams-Aktie kaum verändert: Starke Quartalszahlen treiben den Kurs

28.04.26 15:43 Uhr
Farbenhersteller überzeugt: Sherwin-Williams legt im Quartal deutlich zu - Aktie an der NYSE kaum verändert | finanzen.net

Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat sich im ersten Quartal trotz der weltweiten Unsicherheiten gut geschlagen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sherwin-Williams Co.
285,90 EUR 0,80 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Investitionen in das Wachstum sowie der Fokus auf Neukunden und Marktanteil würden weiterhin Früchte tragen, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Die seit Ende 2024 im Dow Jones Industrial notierte Sherwin-Williams-Aktie gibt im NYSE-Handel zeitweise leicht um 0,09 Prozent auf 335,86 Dollar ab.

Im ersten Quartal kletterte der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um 6,8 Prozent auf 5,67 Milliarden US-Dollar. Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 2,35 Dollar. Mit beiden Kennziffern übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um gut sechs Prozent auf knapp 535 Millionen Dollar.

Derweil rechnet das Management für das Gesamtjahr 2026 weiterhin damit, dass sich die Endmärkte nur leicht oder überhaupt nicht erholen. Weitere Unsicherheiten kämen durch geopolitische Ereignisse und mögliche Inflationsrisiken in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Logistik und Verpackung, hieß es. Steigenden Rohstoffkosten will der Farbenproduzent mit Preiserhöhungen entgegenwirken.

Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Ziele. So geht das Management von einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 11,50 bis 11,90 Dollar erreichen, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Im zweiten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen.

/mne/stw/jha/

CLEVELAND (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Sherwin-Williams und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: TZIDO SUN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Sherwin-Williams Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2019Sherwin-Williams Peer PerformWolfe Research
04.12.2018Sherwin-Williams BuyDeutsche Bank AG
26.10.2018Sherwin-Williams Equal WeightBarclays Capital
21.09.2018Sherwin-Williams BuyGabelli & Co
29.03.2018Sherwin-Williams Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.12.2018Sherwin-Williams BuyDeutsche Bank AG
21.09.2018Sherwin-Williams BuyGabelli & Co
29.03.2018Sherwin-Williams Market PerformBMO Capital Markets
04.10.2017Sherwin-Williams OutperformRBC Capital Markets
10.10.2016Sherwin-Williams BuyArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
25.04.2019Sherwin-Williams Peer PerformWolfe Research
26.10.2018Sherwin-Williams Equal WeightBarclays Capital
11.07.2016Sherwin-Williams NeutralSeaport Global Securities
22.04.2016Sherwin-Williams NeutralUBS AG
21.03.2016Sherwin-Williams NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.03.2015Sherwin-Williams SellUBS AG
17.02.2005Update Sherwin-Williams Co.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sherwin-Williams Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen