Trualt Bioenergy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trualt Bioenergy hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 20,94 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 17,28 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net