Trualt Bioenergy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Trualt Bioenergy ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trualt Bioenergy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -5,110 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 606,17 Prozent auf 8,11 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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