Trucker-Proteste in Kanada: Ottawas Polizeichef tritt zurück

OTTAWA (dpa-AFX) - Nach wochenlangen Trucker-Protesten gegen die Corona-Politik der Regierung ist der Polizeichef der kanadischen Hauptstadt Ottawa zurückgetreten. "Seit Beginn der Demonstrationen habe ich alles, was möglich war, getan, um die Sicherheit dieser Stadt zu gewährleisten, und diese noch nie da gewesene und unvorhersagbare Krise zu beenden", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung von Polizeichef Peter Sloly, in der er auch seinen sofortigen Rücktritt erklärte. Kritiker hatten ihm immer wieder vorgeworfen, eben jene Sicherheit der Stadt nicht gewährleistet und die Proteste nicht in den Griff bekommen zu haben.

Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende gegen Corona-Beschränkungen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen wurden unter anderem Grenzübergänge und Teile Ottawas blockiert. Auslöser der Proteste waren Impfvorschriften für Lastwagenfahrer. Am Montag hatte Premierminister Justin Trudeau angesichts der Proteste den nationalen Notstand verhängt./cah/DP/men