Truecaller Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

20.10.26 06:35 Uhr

Truecaller Registered veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,22 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,84 Prozent auf 464,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 467,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net