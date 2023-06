Trümmer nahe Titanic-Wrack: Wieso die Logitech-Aktie unter der Suche nach der Tauchkapsel Titan gelitten hat

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Seit Sonntag wurde das Tauchboot "Titan", welches mit fünf Menschen an Bord zum Titanic-Wrack tauchte, vermisst. Am Donnerstag wurden Trümmer des U-Boots gefunden - die Insassen hatten keine Überlebenschance. Während der tagelangen Suche waren Zweifel an der Sicherheit der Titan aufgekommen, was sich negativ auf die Logitech-Aktie ausgewirkt hatte. Das sind die Gründe.