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Trümmerteile von Drohne an estnischer Ostseeküste gefunden

12.04.26 17:15 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Im Nordosten Estlands ist an der Ostseeküste ein Trümmerteil einer Drohne gefunden worden. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden des baltischen EU- und Nato-Landes handelt es sich dabei um ein Flügelteil, das aus dem Meer an Land gespült und von einem Anwohner am Strand nahe der Ortschaft Kalvi gefunden wurde. Nach ersten Einschätzungen soll es von einer ukrainischen Drohne stammen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden einem Rundfunkbericht zufolge nun untersucht.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Dabei hatte das ukrainische Militär in den vergangenen Wochen wiederholt Ziele im Nordwesten Russlands nahe der Grenze zu Estland angegriffen. Bei den Angriffen sind mehrmals fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in den estnischen Luftraum über der Ostsee eingedrungen - insbesondere über dem Finnischen Meerbusen. Manche davon gingen in Estland nieder - Verletzte oder größere Schäden gab es dabei nicht.

Moskau hatte Estland - wie auch Lettland und Litauen - nach den Angriffen auf die Hafen- und Militäranlagen mehrfach vorgeworfen, der Ukraine ihren Luftraum zur Verfügung zu stellen. Die Regierungen in Tallinn, Riga und Vilnius wiesen die unbelegten Behauptungen entschieden als Desinformation zurück./awe/DP/he