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TruGolf A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

18.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TruGolf Holdings Inc Registered Shs -A-
2,24 USD -0,45 USD -16,73%
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TruGolf A präsentierte in der am 15.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TruGolf A ein EPS von -240,000 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,78 Prozent auf 5,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 51,390 USD gegenüber -380,000 USD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TruGolf A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 13,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,88 Millionen USD im Vergleich zu 21,86 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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