TruGolf A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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TruGolf A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TruGolf A ein Ergebnis je Aktie von -487,000 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat TruGolf A 5,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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