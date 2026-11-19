Im abgelaufenen Quartal hat TruGolf A 5,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TruGolf A ein Ergebnis je Aktie von -487,000 USD vermeldet.

TruGolf A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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