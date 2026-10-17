Truist Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Truist Financial hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Truist Financial 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,34 Prozent zurück. Hier wurden 6,11 Milliarden USD gegenüber 7,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Truist Financial
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Truist Financial
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen