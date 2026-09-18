TruLine Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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TruLine Brands hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TruLine Brands in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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