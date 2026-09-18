TruLine Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

18.09.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TruLine Brands in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

TruLine Brands hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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