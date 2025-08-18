DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,86 -0,9%Dow44.738 -0,4%Nas21.669 -0,2%Bitcoin101.494 -3,7%Euro1,1642 -0,5%Öl66,69 +1,5%Gold3.340 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt

14.08.25 17:06 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ergebnislos bleibt. Er sehe dafür eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, sagte Trump dem Sender Fox News Radio auf die Frage, ob er sich ein Scheitern bei dem Gipfel vorstellen könne.

Wer­bung

Zugleich bekräftigte Trump, dass er das erste Gespräch in Alaska am Freitag vor allem als Vorbereitung für ein zweites Treffen betrachte. "Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein - denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen", sagte er.

Harte Konsequenzen? "Oh, sicher."

Zugleich deutete Trump ab, dass er sich bei einem Misserfolg anderen Dingen zuwenden könne. "In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits großartig gemacht." Auf die Frage, ob Russland dann mit Konsequenzen wie Sanktionen rechnen müsse, sagte Trump nur knapp: "Oh, sicher." Danach betonte er gleich, dass die USA keine Soldaten in der Ukraine verloren hätten.

Am Vortag hatte Trump Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, wenn er sich einem Ende Kampfhandlungen nach dem Treffen verweigere.

Wer­bung

Der US-Präsident zeigte sich allerdings überzeugt, dass Putin nach Alaska komme, weil er einen Deal eingehen wolle. Er werde sehr schnell herausfinden, ob das so sei, sagte Trump. Das Treffen der beiden Staatschefs ist am Freitag für den späten Abend mitteleuropäischer Zeit angesetzt./so/DP/jha