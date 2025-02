Trump: Abschluss eines Rohstoffdeals mit Ukraine ist nahe

WASHINGTON/NATIONAL HARBOR (dpa-AFX) - Die Ukraine und die Vereinigten Staaten stehen nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Abschluss eines Rohstoffabkommens. "Ich denke, wir stehen kurz vor einer Einigung, und das ist auch besser so, denn die Situation ist schrecklich", sagte Trump bei einer rechtskonservativen Konferenz in der Nähe der US-Hauptstadt Washington mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Ich möchte, dass sie uns etwas für all das Geld geben, das wir investiert haben", so Trump weiter.

Wer­bung Wer­bung

Er monierte erneut, dass die europäischen Verbündeten weniger für die Ukraine machten und bei ihrer Unterstützung besser wegkämen. "Wir werden unser Geld zurückbekommen, weil es nicht fair ist", sagte der Republikaner. Er werde versuchen, den "Krieg zu beenden und dem Tod ein Ende" zu setzen. Die USA wollten aber gleichzeitig "seltene Erden und Öl, alles, was wir kriegen können" von der Ukraine, sagte er.

Trump knüpft US-Hilfen für die Ukraine an Zugang zu deren Vorrat an seltenen Erden. Die Vorkommen gelten als wirtschaftlich lukrativ und strategisch bedeutsam. Einen ersten Vertragsentwurf aus Washington hatte Selenskyj aber abgelehnt. Berichten zufolge forderten die USA 50 Prozent der Einkünfte aus diesen Rohstoffen und wollten sich damit die bisher geleistete Hilfe im Nachhinein bezahlen lassen./nau/DP/jha