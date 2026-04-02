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Trump: Absturz von Kampfjet beeinflusst Iran-Gespräche nicht

04.04.26 09:21 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht laut einem Medienbericht etwaige Gespräche mit dem Iran durch den Absturz eines US-Kampfjets nicht beeinflusst. Der TV-Sender NBC News berichtete unter Verweis auf ein Telefoninterview mit dem Präsidenten, dass dieser auf die Frage, ob es einen Einfluss auf diplomatische Gespräche gebe, gesagt habe: "Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist Krieg."

Die USA haben laut mehreren Medienberichten bestätigt, dass ein Kampfjet im Iran abgeschossen worden ist. Eines von zwei Besatzungsmitgliedern soll demnach von US-Spezialkräften gerettet worden sein, während die Suche nach einem zweiten weitergegangen sei. Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar./rin/DP/zb