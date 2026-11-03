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Trump am Wahltag siegessicher

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher gezeigt. "Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt", sagte Trump dem Sender Fox News. Er war überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden.

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Millionen Menschen in den USA sind am Dienstag aufgerufen, über die Zusammensetzung von Repräsentantenhaus und Senat zu entscheiden. Zwar steht Trump selbst nicht zu Wahl, die Abstimmung gilt aber als Referendum über seine Politik. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen./mj/DP/zb

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