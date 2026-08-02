Trump: Angriffe auf Iran abgesagt - 'Umrisse einer Einigung'

02.08.26 07:05 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine neue Angriffswelle des amerikanischen Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

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Das US-Militär stehe mit all seiner Macht zum Angriff bereit, aber der Iran und andere Länder in der Region hätten darum gebeten, von einer Attacke abzusehen, da es nun "Umrisse einer Einigung" gebe. Dazu gehöre die komplette Öffnung der Straße von Hormus und "ein Ende der vom Iran ausgehenden atomaren Bedrohung", schrieb Trump. Auch Israel werde sich an die Vereinbarung halten, den Iran vorerst nicht wieder anzugreifen./jbz/DP/zb