DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.126 -1,1%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor Kursschub? Techriese wohl mit Produktflut 2026 Apple-Aktie vor Kursschub? Techriese wohl mit Produktflut 2026
Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump attackiert Israels Präsident - Streit um Begnadigung

15.02.26 14:41 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Eine verbale Attacke des US-Präsidenten Donald Trump gegen den israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog sorgt in Israel für Spannungen. Trump hatte vor Reportern im Weißen Haus gesagt, Herzog müsse sich "schämen", weil er den wegen Korruption angeklagten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bislang nicht begnadigt habe. Der Regierungschef habe immerhin in Kriegszeiten Außergewöhnliches geleistet, erklärte der US-Präsident.

Wer­bung

Klarstellung des Präsidentenbüros

Das Büro des israelischen Präsidenten stellte daraufhin klar, Herzog habe anders als von Trump dargestellt noch keine Entscheidung in der Begnadigungsfrage getroffen. Der Antrag, den Netanjahu im November gestellt hatte, werde noch im Justizministerium gemäß den festgelegten Verfahren geprüft.

Betonung von Rechtsstaatlichkeit und Souveränität

Erst nach Abschluss dieses Prozesses werde der Präsident den Antrag "im Einklang mit dem Gesetz, im besten Interesse des Staates Israel, geleitet von seinem Gewissen und ohne jeglichen äußeren oder inneren Druck prüfen", hieß es weiter. Herzog schätze Trump zutiefst für seine Unterstützung des jüdischen Staates. Israel sei jedoch ein souveräner Staat, der nach dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit regiert werde.

Spekulationen nach Trump-Netanjahu-Treffen

Kurz vor der Attacke Trumps gegen Herzog hatte der US-Präsident Netanjahu im Weißen Haus getroffen. Nach Medienberichten hat Herzogs Büro deshalb Erklärungen darüber gefordert, ob Netanjahu Trump zu seinen Äußerungen gegen den israelischen Präsidenten ermutigt habe.

Wer­bung

Dementi aus Netanjahus Umfeld

Aus Kreisen um Netanjahu verlautete daraufhin, die Forderung Trumps nach einer Begnadigung sei ausschließlich auf Initiative des US-Präsidenten selbst erfolgt. "Der Ministerpräsident erfuhr davon aus den Medien und wusste im Vorfeld nichts davon", hieß es weiter.

Netanjahu hatte Herzog in einem Schreiben offiziell um Begnadigung gebeten. Es ist unklar, wann es dazu eine Entscheidung des Präsidenten geben wird. Gegen den Regierungschef läuft seit mehr als fünf Jahren ein Korruptionsprozess. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Trump hatte Herzog schon mehrfach dazu aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen./le/DP/zb