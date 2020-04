Trump attackiert WHO - "Wirklich Mist gebaut"

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit scharfen Worten kritisiert.

In einem Tweet warf er ihr vor, sich zu stark auf China zu konzentrieren und in der Corona-Krise falsche Empfehlungen gegeben zu haben. "Die WHO hat wirklich Mist gebaut" (engl. "really blew it"), twitterte Trump. Die Organisation werde zu großen Teilen von den USA finanziert, sei aber trotzdem sehr auf China zentriert. Zum Glück habe er früh die Empfehlung der WHO verworfen, die Grenzen zu China offen zu lassen.

Von der Organisation war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Am 31. Januar hatte sie den Ländern trotz des Virus-Ausbruchs empfohlen, die Grenzen offen zu lassen. Zugleich hatte sie allerdings geäußert, die Staaten hätten das Recht, Maßnahmen zum Schutz ihrer Bürger zu ergreifen. Am selben Tag hatte die US-Regierung Beschränkungen für den Reiseverkehr aus China bekanntgegeben.

Die Rolle der WHO in der Pandemie-Krise stößt unter US-Konservativen zunehmend auf Kritik. Der Organisation wird vorgeworfen, sich auf falsche Zahlen aus China verlassen zu haben. Vergangene Woche hatte der republikanische Senator Marco Rubio den Rücktritt von WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus gefordert. Dieser habe der Regierung in China erlaubt, "die WHO zu benutzen, um die Weltöffentlichkeit zu täuschen", sagte Rubio.