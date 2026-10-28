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Trump befürwortet Flávio Bolsonaros Einreise in die USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump befürwortet eine Einreise des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro in die USA. "Die Wahl war wirklich seltsam, und ich fand sie schrecklich", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) vor Reportern. Für ihn sei es "in Ordnung", sollte Bolsonaro in die USA kommen, so Trump weiter.

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Der US-Präsident hatte zuvor ohne Angabe von Gründen Zweifel an der Legitimität des Wahlergebnisses angemeldet und sich damit auf Bolsonaros Seite geschlagen. Einem US-Beamten zufolge sagte die Regierung in Washington Bolsonaro und seiner Familie Visa zu.

Bolsonaros Bruder lebt bereits in den USA. Der zu einer langen Haftstrafe verurteilte Vater der beiden Brüder, Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro, gilt als ideologischer Verbündeter Trumps.

Der rechte Kandidat Flávio Bolsonaro hatte die Präsidentschaftswahl am Sonntag gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Die brasilianische Justiz ermittelt in anderer Sache gegen Bolsonaro und hatte ihm nach der Wahl die Ausreise verboten. Bolsonaro floh über Argentinien außer Landes./nak/DP/mis

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