SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr zusammengekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Putin und Trump zur Begrüßung die Hände gaben. Putin lächelte. Trump sagte, aus dem Treffen könnten ein paar "wunderbare Dinge" entstehen.

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Bei den Gesprächen soll es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml vorab mitgeteilt hatte. Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt im August vorigen Jahres zu einem Gipfel in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen.

Im fünften Jahr seines Angriffskrieges gegen die Ukraine steht Putin geschwächt da, weil er seine Invasionsziele bisher nicht erreicht hat. Zudem hat die Ukraine gerade zum dritten Mal in dieser Woche einen Schlag gegen die Brücke zu der von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ausgeführt. Für den Autoverkehr ist die Brücke gesperrt, weil ein Teil der Fahrbahn zerstört ist.

USA sind Vermittler im Ukraine-Konflikt

Die USA sind Vermittler in dem Konflikt. Trump kündigt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 an, dass er den Krieg bald beenden werde. Doch diplomatische Versuche brachten nicht den gewünschten Erfolg.

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Trump trifft im Anschluss auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen, bevor sie mit Putin zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen. Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Bei den Gesprächen soll es auch um Fragen der nuklearen Abrüstung gehen.

Die Treffen laufen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland./jon/DP/zb