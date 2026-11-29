WASHINGTON/MADRID (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump den Sieg des oppositionellen Rechtsbündnisses bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien begrüßt. Der linke Ministerpräsident Pedro Sánchez ist damit nach achteinhalb Jahren an der Macht faktisch gestürzt. Darauf angesprochen, sagte Trump vor dem Weißen Haus: "Das sind großartige Neuigkeiten". Sánchez habe schlechte Arbeit geleistet. "Er hat es verdient, zu verlieren."

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Der US-Präsident hatte die Regierung um Sánchez bereits in der Vergangenheit kritisiert - etwa für aus seiner Sicht zu geringe Verteidigungsausgaben und mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg. Der Sozialist hatte sich mit seiner Kritik an Trump von anderen EU-Regierungschefs abgehoben./fsp/DP/zb