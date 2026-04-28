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Trump begrüßt König Charles und Camilla am Weißen Haus

27.04.26 22:58 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat das britische Königspaar in Washington begrüßt. Trump empfing König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gemeinsam mit Präsidentengattin Melania bei sonnigem Wetter am Südeingang des Weißen Hauses. Charles und Camilla waren wenige Stunden zuvor in den USA angekommen.

Die Reise des Königspaars steht auch im Licht der zuletzt angespannten britisch-amerikanischen Beziehungen nach Differenzen rund um den Iran-Krieg. Charles will an diesem Dienstag vor dem US-Kongress sprechen.

Trump: Charles "sehr sicher"

Nach den Schüssen beim Korrespondentendinner in Washington wurden die Pläne des Staatsbesuchs in letzter Minute überprüft, die Reise konnte jedoch wie geplant stattfinden. Trump versicherte dem Monarchen, dass er auf dem Gelände des Weißen Hauses "sehr sicher" sein werde.

Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen. Letzte Station der USA-Reise ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen wollen./so/pba/DP/he