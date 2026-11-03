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Trump bestätigt US-Angriffe auf iranische Ziele

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Nacht zum Dienstag den Iran angegriffen. Ziel sei eine kürzliche fertiggestellte Luftabwehrstellung gewesen, sagte er im Interview des US-Senders Fox News. Der Angriff erfolgte kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA, in denen Trumps Republikanern laut Prognosen auch wegen des Iran-Kriegs Stimmverluste drohen.

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Noch Anfang Oktober hatte Trump angekündigt, bis zu den Parlamentswahlen auf Angriffe zu verzichten. Das Vorgehen nun bezeichnete er als kleinen Angriff. "Es war kein Krieg", sagte er.

Zuvor hatten Medien über einen Angriff auf Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus berichtet. Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Ob es sich bei dem von Trump genannten Angriff um jenen auf Gheschm handelte, war zunächst unklar.

Die Ölpreise stiegen infolge der Angriffe des US-Militärs. Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und erklärt, der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung.

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Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach der heutigen US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen./apo/DP/zb

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