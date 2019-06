Trump: Bestehende Zölle auf China-Importe bleiben

SEOUL (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach dem beim G20-Gipfel im japanischen Osaka erzielten Waffenstillstand im Handelskrieg mit China deutlich gemacht, dass bestehende Sonderzölle zunächst aufrecht erhalten bleiben. "Es gibt keine Reduktion der Zölle, die gegenwärtig von China verlangt werden", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. Trump befindet sich derzeit in Seoul, wo er bilaterale Gespräche mit Südkoreas Präsident Moon Jae In führt und die entmilitarisierte Zone an der innerkoreanischen Grenze besuchen will.

Es gebe keinen Zeitdruck für den Verlauf der wieder aufgenommenen Verhandlungen. "Die Qualität der Transaktion ist für mich weit wichtiger als die Geschwindigkeit", schrieb Trump.

Trump hatte bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Gipfels in Japan vereinbart, von seiner Drohung abzusehen, weitere chinesische Warenimporte im Wert von über 300 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen in Höhe von 25 Prozent zu belegen. Bisher gelten Sonderzölle auf Einfuhren aus China im Wert von rund 250 Milliarden Dollar. Zu zahlen sind die Zölle von den US-Importeuren. Allerdings wirken sie sich auch auf die Wirtschaft in China aus, wo das Wachstum deutlich gebremst wurde.

Ferner hat Trump seine Politik bezüglich des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei gelockert. US-Firmen sollen künftig wieder Ausrüstung an Huawei verkaufen dürfen. "Auf Bitten anderer Hightech-Unternehmen und von Präsident Xi habe ich mich einverstanden erklärt, dem chinesischen Unternehmen Huawei zu erlauben, Produkte von ihnen zu beziehen, die nicht unsere nationale Sicherheit betreffen."

Im Gegenzug habe sich China bereit erklärt, in sehr naher Zukunft große Mengen Agrarprodukte aus den USA abzunehmen. Es werde demnächst eine Liste mit Produkten erstellt, die von China gekauft werden sollen, hatte Trump am Samstag erklärt./dm/DP/fba