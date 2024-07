TRUMP-BLOG/Trump geht in Rede kaum auf China und Taiwan ein

Nachrichten und Einschätzungen zu dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump sowie den Auswirkungen:

Trump geht in Rede kaum auf China und Taiwan ein

Donald Trump hat China in seiner Rede nur ein einziges Mal in einem nationalen Sicherheitskontext erwähnt. Er sagte, das Land umkreise jetzt Taiwan, ohne jedoch zu sagen, ob seine künftige Regierung im Falle eines chinesischen Angriffs Taiwans zu Hilfe kommen würde. Trump ließ sich in dieser Frage bislang nicht festnageln. Während er die autokratische Herrschaft des chinesischen Präsidenten Xi Jinping oft lobte, war Peking von der Sprunghaftigkeit des früheren Präsidenten frustriert. Unter Trump haben die USA ihre Waffenverkäufe an Taiwan erhöht und China für die Aggression in der Region und die Unterdrückung in Hongkong gerügt.

