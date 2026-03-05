Trump: China verkauft Windräder an 'Dumme drüben in Europa'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump - bekennender Gegner von Windkrafträdern - hat Europa für Erwerb und Nutzung der Anlagen belächelt. China stelle "all die Windräder her. Das einzige Problem ist, dass sie keine Windparks haben", sagte er bei einer Pressekonferenz. "Sie verkaufen sie an die Dummen drüben in Europa. Europa kauft sie zu Tausenden."

Trump lehnt Windkrafträder ab. Mehrfach hat er sich darüber echauffiert, dass in Europa die Technologie genutzt wird. So sprach er etwa von einem "grünen Betrug", "vielleicht den größten Schwindel der Geschichte". Europa verschandele die Landschaft mit Windrädern, die Energieproduktion sei viel zu teuer. Ihm ist die Stromerzeugung mit Kohle lieber, in seiner Amtszeit hat er sich mehrfach dafür eingesetzt.

Im vergangenen Sommer sah Trump Europa zudem wegen Windrädern und Einwanderung vor dem Untergang. "Man fliegt darüber und sieht überall diese Windräder, die Eure schönen Felder und Täler ruinieren und Eure Vögel umbringen", sagte er in Großbritannien. Windräder schadeten auch dem Meer, behauptete er weiter.

Die USA setzten neben Öl und Gas auch in großem Umfang auf Atomenergie. "Ich habe eine Verordnung unterzeichnet, die den Bau und die Genehmigung vieler neuer Kernreaktoren vorsieht", sagte er damals. Es seien große Fortschritte bei der Sicherheit von Atomreaktoren gemacht worden./ngu/DP/jha