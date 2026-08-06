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Trump: Denke, dass der Krieg ziemlich bald endet

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden könnte. "Ich denke nicht, dass sie noch lange durchhalten können", sagte er mit Blick auf den Iran vor Reportern im Oval Office. Auf die Frage, ob eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus erreicht worden sei, sagte Trump, er sei in Verhandlungen eingebunden. "Es könnte bald sein." Auffällig war, dass der Präsident anders als an den Vortagen keinen Wochentag für ein mögliches Abkommen mehr nannte. Trump hatte diese Woche Hoffnungen geweckt, dass am Mittwoch oder Donnerstag die für den Öltransport wichtige Meerenge geöffnet werden könnte./rin/DP/he