Trump digital beim Weltwirtschaftsforum in Davos

GENF (dpa-AFX) - Donald Trump wird drei Tage nach seinem Amtsantritt nächste Woche zu den Gästen des Weltwirtschaftsforums in Davos sprechen. Der nächste US-Präsident werde am Donnerstag kommender Woche zu einem Dialog mit den Teilnehmern zugeschaltet.

Wer­bung Wer­bung

Das WEF findet vom 20. bis 24. Januar in dem Schweizer Alpenort statt. Trump war in seiner ersten Amtszeit bereits persönlich dabei gewesen. Das Motto des Treffens in diesem Jahr lautet "Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter". Insgesamt werden knapp 3.000 Gäste erwartet, darunter zahlreiche Regierungschefs sowie Unternehmer./oe/DP/jha