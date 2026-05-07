Trump droht Europäern bei Digitalsteuer mit 100%-Zöllen

Von Gavin Bade und Kim Mackrael

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump will neue Steuern in Europa für US-Tech-Konzerne mit Zöllen vergelten. Er drohte europäischen Ländern, die Steuern für digitale Dienstleistungen erheben, mit Zöllen von 100 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

"Zahlreiche europäische Länder haben über die bevorstehende Einführung einer Digitaldienstleistungssteuer für amerikanische Unternehmen diskutiert", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Bitte lassen Sie diese Erklärung als Beleg dafür dienen, dass jedes Land, das eine solche Steuer erhebt, unverzüglich mit einem ZOLL von 100 Prozent auf alle in die Vereinigten Staaten von Amerika versandten Waren belegt wird."

Europäische Länder erwägen seit Jahren, Steuern für große Tech-Unternehmen wie Amazon und Meta zu erheben. Einige Länder wie Frankreich, Dänemark und Portugal haben bereits solche Abgaben. Die USA haben diese Vorschläge in Europa und andernorts zurückgewiesen, wobei Trump zuvor Kanada und Südkorea wegen mutmaßlicher Diskriminierung amerikanischer Tech-Firmen mit Zöllen gedroht hatte.

Anfang des Monats drohte Trump auch mit 100-prozentigen Zöllen auf französische Weine, sollte Paris die Zölle für Tech-Firmen nicht fallen lassen. Er hat seine Drohung aber bisher nicht wahrgemacht.

Wer­bung Wer­bung

Trump schloss im vergangenen Jahr ein Abkommen mit der EU ab, das die meisten Zölle auf europäische Waren im Austausch für niedrigere Zölle und andere Zugeständnisse auf 15 Prozent deckelte, das Thema der Digitalsteuern jedoch weitgehend ungelöst ließ. Sollten weitere Steuern vorangetrieben werden, so postete Trump, würde der 100-Prozent-Zoll den EU-Handelspakt "ersetzen".

Die höheren Zölle würden "sofort" erhoben, wenn die Steuerpläne umgesetzt würden, so der Präsident. Es ist jedoch unklar, welche Rechtsgrundlage dies erlauben würde. Viele von Trumps früheren Zöllen wurden im Februar vom Obersten US-Gerichtshof für illegal erklärt. Die Abgaben, die sie ersetzen sollen, erfordern langwierige Untersuchungen, bevor Zölle erhoben werden können.

Die EU hat am Donnerstag nach monatelangem internen Ringen die Zollsenkungen genehmigt, die sie den USA im Handelsabkommen des vergangenen Jahres versprochen hatte. Trump hatte zuvor damit gedroht, die US-Abgaben auf Autos aus der EU zu erhöhen, wenn diese ihren Teil des Handelsabkommens nicht bis zum 4. Juli einhält.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 13:28 ET (17:28 GMT)