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Trump droht Iran mit 'Hölle' und kündigt Entscheidung an

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung in New York eine weitreichende Entscheidung im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. Option eins sei ein Abkommen, das es dem Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden, sagte Trump. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik, sodass sie nie wieder die Chance habe, Menschen zu töten oder Länder zu zerstören.

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Wähle der Iran den Krieg, lande das Land in der "Hölle, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung auf zukünftige Größe oder nachfolgende Generationen", sagte Trump. Die Rüstungsindustrie fahre derzeit die Produktion hoch, so dass Munition im Überfluss vorhanden sein werde, behauptete Trump. Allerdings glaube er, dass Teheran nach den US-Kongresswahlen im November ein Abkommen abschließen werde.

Trump hat dem Iran bereits mehrfach mit Vernichtung gedroht, bisher brachte er die dortige Führung aber nicht zum Einlenken. Innenpolitisch steht Trump unter Druck, den Krieg zu beenden, von dem er anfangs gesagt hatte, er solle nur wenige Wochen dauern. Doch auch nach über einem halben Jahr ist eine diplomatische Lösung nicht in Sicht./jcf/DP/mis

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