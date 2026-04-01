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Trump droht Iran: 'NO MORE MR. NICE GUY'

29.04.26 11:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Teheran, zu einer Verhandlungslösung mit den USA zu kommen. Mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte er: "Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!"

Dazu postete der US-Präsident eine Fotomontage, die ihn im Hollywood-Stil im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt. Dahinter sind Explosionen in einer kargen Berglandschaft zu sehen. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: "NO MORE MR. NICE GUY" (etwa: "Jetzt ist Schluss mit lustig")

Derzeit gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Aber die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten. Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht darauf, sich Atomwaffen zu verschaffen.

Die Islamische Republik blockiert unterdessen den wichtigen Schiffahrtsweg durch die Straße von Hormus und treibt damit den Ölpreis in die Höhe. Die USA reagierten ihrerseits mit einer Blockade iranischer Häfen.

Die Äußerungen Trumps schienen eine direkte Auswirkung auf den Ölpreis zu haben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni zog am Mittwoch um 3,57 Prozent auf 115,23 US-Dollar an./cmy/DP/zb