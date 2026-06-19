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Trump droht mit US-Maut in der Straße von Hormus

21.06.26 06:51 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck wachsender Spannungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump mit einer US-Maut in der Straße von Hormus gedroht. Sollte kein finales Friedensabkommen zustande kommen, könnten sich die USA so ihre Dienste als "Schutzengel" der Region vergüten lassen, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die USA hatten den Iran Ende Februar gemeinsam mit Israel angegriffen und so den Krieg begonnen.

Im ausgehandelten Rahmenabkommen ist festgelegt, dass der Iran während der 60-tägigen Verhandlungen keine Gebühren verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll der Iran mit dem Oman aushandeln - unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Es war bereits damit gerechnet worden, dass dieser Punkt für Streit sorgen könnte. Völkerrechtler halten Gebühren für problematisch.

Trump machte nun erneut deutlich, dass der Iran aus US-Sicht keine Gebühren für die Durchfahrt kassieren werde, weder während der 60-tägigen Verhandlungen noch danach./jcf/DP/zb