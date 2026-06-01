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Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl

11.06.26 14:47 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an./rin/DP/jha