Trump droht mit Zoll von 200 Prozent auf EU-Alkohol

Von Mackenzie Tatananni

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 200 Prozent auf alkoholische Getränke aus der Europäischen Union gedroht, nachdem die EU-Kommission Vergeltungszölle angekündigt hatte. Die Europäische Kommission will ab dem nächsten Monat Einfuhrzölle auf US-Waren im Wert von 28 Milliarden Dollar, darunter Whiskey, erheben. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Trumps 25-prozentige Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten waren.

In einem Posting auf Truth Social drohte Trump mit einem 200-prozentigen Zoll auf alle Weine, Champagner und anderen Alkohol aus Frankreich und anderen EU-Ländern. "Das wird großartig für die Wein- und Champagnerbranche in den USA sein", schrieb er. Die in den USA notierten Aktien von Diageo, dem Hersteller von Johnnie Walker Scotch Whisky, fielen im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent.

March 13, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)