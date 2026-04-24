DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9800 +1,2%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.585 +0,6%Euro1,1717 ±0,0%Öl105,3 -0,6%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 17 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 17
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Ein Beamter der Sicherheitskräfte bei Angriff angeschossen

26.04.26 06:20 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei dem Angriff auf eine Abendveranstaltung mit US-Präsident Donald Trump ist ein Beamter der Sicherheitskräfte angeschossen worden. Der Mitarbeiter des Secret Services sei aus kurzer Distanz von einer sehr schlagkräftigen Waffe getroffen worden, aber seine kugelsichere Weste habe ihn gerettet, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut." Der Secret Service ist unter anderem für den Schutz der US-Präsidenten zuständig. Trump geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen Einzeltäter handelte. Der Mann wurde festgenommen./jcf/DP/zb