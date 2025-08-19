DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin99.762 -0,6%Euro1,1663 -0,4%Öl66,53 +0,6%Gold3.333 -0,1%
Trump: Entscheidung liegt bei Selenskyj und Volk der Ukraine

18.08.25 22:45 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat versichert, dass es keine Lösung für den Ukraine-Krieg gegen den Willen des Landes geben wird. Trump wolle ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Er habe das Gefühl, dass die beiden zu einer Vereinbarung kommen könnten. Zugleich sagte Trump: "Letztendlich ist es eine Entscheidung, die nur Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk treffen können - in Zusammenarbeit mit Präsident Putin."

Trump sagte bei dem Treffen mit Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern in Washington zugleich erneut, dass man auch über einen "Gebietstausch" sprechen werde. Selenskyj und andere ukrainische Politiker betonen stets, dass die territoriale Einheit des Landes in der Verfassung festgeschrieben sei. Selenskyj sagte nun, sensible Fragen wie Territorien sollten bei einem Dreier-Treffen mit Putin und Trump besprochen werden./so/DP/he