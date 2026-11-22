WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Berichten über einen Hackerangriff auf die US-Bundespolizei FBI hat Präsident Donald Trump auf mögliche positive Folgen des Vorfalls hingewiesen. Der Angriff gefalle ihm nicht, "aber vielleicht lernen wir dadurch Dinge, die wir sonst nie gelernt hätten", sagte er dem Sender Fox News.

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Nützliche Erkenntnisse erhofft sich Trump etwa in Bezug auf den "Russland-Schwindel". Damit meint er in der Regel die früheren FBI-Ermittlungen gegen sich und sein Wahlkampfteam wegen enger Verbindungen zu Russland. Trump tut den Vorwurf als politische Verschwörung ab. Es gab zunächst keine Anzeichen für einen Zusammenhang zwischen dem neuen Hackerangriff und den einstigen Russland-Untersuchungen der Bundespolizei.

Bereits der zweite Vorfall binnen zwei Monaten

Zuvor hatten mehrere US-Medien über einen IT-Sicherheitsvorfall beim FBI berichtet. Betroffen sei diesmal eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird, berichteten CNN und Fox News. Es ist bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten.

Wer hinter dem Angriff steckt und ob Daten abgegriffen wurden, blieb unklar. Das FBI ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

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Eine Vielzahl technischer Störungen hatte in den USA zuletzt Sorgen vor Cyberangriffen geschürt. So kam es etwa zu Ausfällen bei Outlook, der Flugaufsicht und mehreren Banken. Die Regierung betonte mehrfach, dass es sich um Einzelfälle handelte. Es gebe keine Hinweise auf Cyberangriffe./jcf/DP/zb