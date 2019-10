Trump ermuntert auch China zu Biden-Untersuchungen

Washington (Reuters) - Trotz eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens ermuntert US-Präsident Donald Trump nun auch China zu Untersuchungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn.

"Und übrigens, China sollte ebenfalls eine Untersuchung der Bidens starten," sagte Trump am Donnerstag. Auf die Frage, ob er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bereits um Nachforschungen gebeten habe, sagte Trump, dass er das noch nicht getan habe. Seine Regierung könne aber sicherlich anfangen, über eine solche Anfrage nachzudenken. Was in China geschehen sei, sei genau so schlimm wie das, was mit der Ukraine passiert sei. Es gehe hierbei um Geschäftsaktivitäten von Bidens Sohn Hunter in der Volksrepublik. Der Appell an China kommt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, das sich beide Nationen in einem erbitterten Handelsstreit befinden.

Trump droht ein Amtsenthebungsverfahren in der Ukraine-Affäre. Im Mittelpunkt steht ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem Trump seinen Amtskollegen zu Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden ermutigte. Ein Whistleblower hatte auf das Gespräch des republikanischen Präsidenten aufmerksam gemacht, was die Demokraten zum Anlass für die Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens genommen haben.

Trump wirft Biden vor, Ermittlungen gegen ein ukrainisches Unternehmen mit Geschäftsverbindungen zu seinem Sohn Hunter behindert zu haben. Beweise blieb Trump schuldig. Joe Biden hat Umfragen zufolge die besten Chancen, bei den Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020 aufgestellt zu werden.