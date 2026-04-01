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Trump erneuert Angriffe auf Nato-Verbündete

09.04.26 15:18 Uhr

Von Tim Hanrahan

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an den europäischen Partnern der Nato fortgesetzt, denen er vorwirft, den USA während des Krieges mit dem Iran den Rücken gekehrt zu haben. In einem Beitrag auf Truth Social am Donnerstagmorgen schrieb er: "Keiner dieser Leute, einschließlich unserer eigenen, sehr enttäuschenden Nato, hat irgendetwas verstanden, es sei denn, man setzt sie unter Druck!!!"

Am Mittwochabend, nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte, postete Trump in einer komplett in Großbuchstaben verfassten Nachricht, dass die Nato "nicht da war, als wir sie brauchten, und sie werden auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen." In dieser Mitteilung bezog er sich auch auf einen früheren Streit mit der Nato über Grönland, das dänische Territorium, von dem Trump behauptet hat, die USA sollten es übernehmen. "Erinnert euch an Grönland, dieses große, schlecht verwaltete Stück Eis!!!"

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 09:19 ET (13:19 GMT)