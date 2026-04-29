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Trump erwägt Abzug von Soldaten aus Deutschland

30.04.26 06:31 Uhr

Von Alyssa Lukpat und Michael R. Gordon

DOW JONES--Die USA prüfen laut Präsident Donald Trump den Abzug einiger amerikanischer Soldaten aus Deutschland. "Die Vereinigten Staaten prüfen und überdenken die mögliche Reduzierung von Truppen in Deutschland, wobei in Kürze eine Entscheidung getroffen werden soll", teilte er in den sozialen Medien mit. Der Präsident nannte keinen genauen Zeitrahmen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen, nachdem er am Montag gesagt hatte, die USA hätten keine wirksame Strategie zur Beendigung des Iran-Krieges. "Eine ganze Nation wird von der iranischen Führung und den sogenannten Revolutionsgarden gedemütigt", sagte Merz.

Trump konterte am Dienstag und erklärte in den sozialen Medien in Richtung des Kanzlers: "Er weiß nicht, wovon er spricht!"

Die USA haben derzeit zwischen 30.000 und 35.000 Soldaten sowie Tausende zivile Mitarbeiter des Pentagon in Deutschland stationiert. Trump hatte im Jahr 2020 den Abzug von rund 12.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet, nachdem es zu Spannungen über Militärausgaben und andere Sicherheitsfragen gekommen war. Der Kongress blockierte diese Entscheidung. Der ehemalige Präsident Joe Biden hob die Anordnung nach seinem Amtsantritt im Jahr 2021 auf.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)