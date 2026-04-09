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Trump erwägt Bestrafung von NATO-Ländern wegen mangelnder Kriegsunterstützung

08.04.26 22:51 Uhr

Von Annie Linskey und Robbie Gramer

DOW JONES--Die US-Regierung erwägt einen Plan zur Bestrafung einiger Mitglieder des NATO-Bündnisses. Diese sollen nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump für die USA und Israel während des Iran-Krieges nicht unterstützend agiert haben, wie Regierungsbeamte sagen. Der Vorschlag beinhaltete, US-Truppen aus den Mitgliedsländern des Nordatlantikpakts abzuziehen, die als nicht hilfreich für die Kriegsanstrengungen im Iran erachtet werden. Stattdessen sollen in Ländern stationiert werden, die die US-Militärkampagne stärker unterstützt haben. Der Vorschlag bliebe weit hinter den jüngsten Drohungen von Trump zurück, die USA vollständig aus dem Bündnis zurückzuziehen. Dies kann er gesetzlich ohne den Kongress nicht umsetzen.

Der Plan, der in den vergangenen Wochen unter hochrangigen Regierungsbeamten kursierte und Unterstützung fand, befindet sich in einem frühen Konzeptionsstadium und ist einer von mehreren, den das Weiße Haus zur Bestrafung der NATO diskutiert. Dies unterstreicht die wachsende Kluft zwischen der Trump-Regierung und den europäischen Verbündeten nach der Entscheidung des Präsidenten, den Krieg gegen den Iran zu beginnen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte reiste am Mittwoch nach Washington, um sich mit Trump zu treffen. Rutte hat versucht, die Beziehungen zu Trump trotz der Spannungen im transatlantischen Bündnis zu vertiefen, und gehörte zu denen, die ihn davon überzeugten, Grönland nicht zu übernehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 16:52 ET (20:52 GMT)