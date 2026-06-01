DAX24.953 +0,2%Est506.263 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 +0,9%Nas26.738 +0,2%Bitcoin56.913 -0,5%Euro1,1592 ±0,0%Öl80,75 -3,1%Gold4.334 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen starten stabil -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO? Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO?
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke als Gradmesser Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke als Gradmesser
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump erwägt Rückkehr zu Öl-Sanktionen gegen Russland

16.06.26 15:47 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat eine Rückkehr zu Öl-Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt, die vorübergehend auf Eis liegen. Bald werde man in der Lage sein, das tun zu können, sagte der Republikaner vor Journalisten auf dem G7-Gipfel am Genfersee. Er begründete es damit, dass Öl wieder fließe. Er legte sich aber nicht auf einen möglichen Zeitpunkt fest.

Es blieb unklar, ob Trump dann womöglich nur zum Status quo der Sanktionen zurückkehren will oder ob er darüber hinaus weitere Sanktionen anvisiert, die Russland schaden sollen.

Mit dem Iran-Krieg waren wegen der faktisch lahm gelegten Straße von Hormus weltweit die Energiepreise nach oben geschnellt. Die Meerenge ist wichtig für den Transport von Öl. Die USA lockerten daraufhin zeitweise ihre Sanktionen auf russisches Öl und verlängerten mehrmals. Mitte Mai hatte US-Finanzminister Scott Bessent eine Verlängerung um 30 Tage bekanntgemacht.

Konkret bezieht sich die befristete Ausnahmeregelung auf russisches Öl, das sich zum damaligen Zeitpunkt bereits auf Tankern auf Meeren befand und durch die Lockerung verkauft werden durfte. So wollten die USA den Rohölmarkt stabilisieren.

Kritiker hatten bemängelt, Russland werde dadurch finanziell gestärkt. Der Kreml nutzt die Einnahmen aus der Ölindustrie zur Finanzierung seines Kriegs gegen die Ukraine. Es gibt seit Jahren Sanktionen der USA, die den russischen Ölsektor betreffen. Länder und Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen, könnten dabei im Normalfall selbst Gefahr laufen, Ziel von Sanktionen zu werden./rin/DP/stw