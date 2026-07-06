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Trump erwägt Verkauf von F-35-Jets an die Türkei

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einem möglichen Verkauf von US-Kampfjets vom Typ F-35 an die Türkei sieht Präsident Donald Trump keine Sicherheitsbedenken. Ein solcher Deal sei "sicher etwas, das wir in Erwägung ziehen", sagte er bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Es ist ein großartiger Plan", meinte Trump ohne konkreter zu werden oder einen etwaigen Verkauf zu bestätigen.

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F-35-Jets zentraler Streitpunkt in US-Türkei-Beziehung

Als am Bau der F-35 - einem Tarnkappenbomber - beteiligter Partner hätte die Türkei eigentlich etwa 100 Jets bekommen sollen. Doch nachdem die Regierung in Ankara das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hatte, schloss die US-Regierung die Türkei 2019 während Trumps erster Präsidentschaft aus dem Programm aus.

Trump: Mache mir keine Sorgen

Die USA fürchteten, dass Russland über das empfindliche Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte. Angesprochen auf diese Gefahr gab sich Trump unbeeindruckt. "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um irgendetwas", sagte er und verwies auf die gute Beziehung zwischen den USA und der Türkei. Konkreter antwortete Trump auf die Sicherheitsbedenken nicht./ngu/DP/jha

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25.07.18 Lockheed Martin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.18 Lockheed Martin Equal Weight Barclays Capital
30.01.18 Lockheed Martin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.17 Lockheed Martin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.17 Lockheed Martin Sector Perform RBC Capital Markets