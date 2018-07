Trump: EU hat USA im Handel 'über Jahrzehnte abgezockt'

KANSAS CITY (dpa-AFX) - Vor dem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich gezeigt, dass sich sein Land im Handelsstreit mit Europa durchsetzen werde. Zugleich bat er seine Landsleute am Dienstag in einer Ansprache vor Kriegsveteranen in Kansas City um Geduld. "Wir müssen durchhalten", sagte Trump mit Blick auf die eskalierenden Handelskonflikte mit der EU, China und anderen wichtigen Partnern. "Diese Länder haben uns über Jahrzehnte abgezockt."

Trump sagte, eine Lösung sei daher nicht innerhalb einer Woche zu erzielen. "Das dauert etwas länger. Aber wir werden es hinbekommen." Ziel sei es, "mindestens vernünftige, mindestens faire Handelsabkommen abzuschließen, nicht dumme Handelsabkommen wie die, die wir seit 25 Jahren dulden". Trump wertete Junckers Besuch am Mittwoch im Weißen Haus als Eingeständnis der Schwäche der EU: "Sie kommen alle an. Sie wollen diese Zölle nicht gegen sie verhängt haben."

Der US-Präsident ergänzte: "Was die EU uns antut, ist unglaublich. Wie schlecht." Er habe den Europäern gesagt, sie müssten sich ändern. "Sie wollten sich nicht ändern. Ich habe gesagt, okay, dann werden wir Eure Autos mit Zöllen belegen." Daraufhin habe die EU sofort um Gespräche gebeten. "Sie sagten, wann können wir vorbeikommen? Wäre morgen okay?" Trump meinte über die Europäer: "Sie klingen nett, aber sie sind hart."

Zu den von der EU und anderen Handelspartnern in dem Konflikt verhängten Einfuhrzöllen auf US-Produkte sagte Trump: "Sie nehmen alle ins Visier, die mich mögen." Er versicherte, am Ende der von ihm initiierten Handelskonflikte würden die amerikanischen Landwirte "die größten Gewinner sein". Die "Washington Post" hatte zuvor berichtet, Trumps Regierung plane Nothilfen in Milliardenhöhe für US-Landwirte, um die Folgen der Handelskonflikte abzumildern./cy/DP/he