DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 -1,2%Dow44.853 -0,2%Nas21.699 -0,1%Bitcoin101.529 -3,6%Euro1,1641 -0,5%Öl66,94 +1,8%Gold3.339 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SAP 716460 Palantir A2QA4J Lilium A3CYXP BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie im Fokus: Erstes Qubits-Event in Japan soll Präsenz in Asien stärken D-Wave Quantum-Aktie im Fokus: Erstes Qubits-Event in Japan soll Präsenz in Asien stärken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Europäer könnten bei zweitem Putin-Treffen dabeisein

14.08.25 20:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bringt eine Teilnahme europäischer Staats- und Regierungschefs an einem potenziellen zweiten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch. Trump betont seit Tagen, dass er den Gipfel mit Putin am Freitag in Alaska vor allem als Vorstufe zu einer zweiten Begegnung betrachte, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen solle. Jetzt sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus: "Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht."

Wer­bung

Im Mittelpunkt des Treffens mit Putin wird der seit Februar 2022 laufende russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Trump hatte im Wahlkampf behauptet, er werde den Krieg schnell beenden. Er denke, Putin und Selenskyj würden Frieden schließen, sagte er nun.

Trump wich der Frage aus, ob er Putin in Verhandlungen den Zugang zu für die Elektronikbranche wichtigen seltenen Erden anbieten könnte. Auf die Frage, ob er einer Reduzierung von Nato-Truppen in Europa zustimmen würde, um Russland entgegenzukommen, sagte Trump, ein solcher Vorschlag sei ihm bisher nicht vorgelegt worden. "Und ich werde darüber für später nachdenken."/so/DP/he