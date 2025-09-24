DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,65 -0,4%Dow46.404 +0,1%Nas22.699 -0,4%Bitcoin95.588 +0,1%Euro1,1808 +0,1%Öl67,63 +1,6%Gold3.780 +0,9%
Trump: Experiment freier Grenzen beenden

23.09.25 17:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung für eine harte Migrationspolitik geworben. "Es ist Zeit, das gescheiterte Experiment der offenen Grenzen zu beenden. Es muss sofort beendet werden", sagte Trump in New York. "Stolze Nationen müssen ihre Gemeinschaften schützen und verhindern können, dass ihre Gesellschaften von Menschen überwältigt werden, die sie noch nie zuvor gesehen haben, mit anderen Bräuchen, Religionen und einfach allem".

Migranten verletzten in vielen Ländern Gesetze und stellten falsche Anträge, behauptete Trump. Weiter sagte er: "Ihre Länder fahren vor die Hunde. In Amerika haben wir mutige Maßnahmen ergriffen, um unkontrollierte Migration schnell zu stoppen." In den USA hat Trump die südliche Grenze zu Mexiko für irreguläre Migration im Prinzip dicht gemacht. Im Land hat er die Behörden angewiesen, Hunderttausende Ausländer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung aufzuspüren und abzuschieben./scb/DP/stw